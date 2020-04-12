Джовинацци: Маркьонне хотел, чтобы я присоединился к «Феррари»

Пилот «Альфа Ромео», воспитанник гоночной академии «Феррари» Антонио Джовинацци рассказал, что связью со «Скудерией» обязан бывшему президенту итальянской команды Серджио Маркьонне.
«Маркьонне был одним из тех, кто хотел, чтобы я присоединился к семье „Феррари“, и он способствовал этому. Этот человек сыграл важную роль в моей карьере. Очень его уважаю. Не знаю, чем я ему нравился, но мне повезло, что это было так», — приводит слова итальянского пилота официальный сайт Формулы-1.
Первый Гран-при в карьере Антонио провёл в 2017 году, заменив тогда в болиде «Заубера» травмированного Паскаля Верляйна, и в итоге он провёл два этапа. Минувший сезон стал первым полноценным в его карьере. В составе «Альфа Ромео» Джовинацци удалось набрать 14 очков. Его лучшим результатом стало пятое место на Гран-при Бразилии.
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