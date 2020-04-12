Масса убеждён, что меньшее количество гонок не помешает Хэмилтону снова стать чемпионом

Вице-чемпион мира Формулы-1 2008 года в составе «Феррари» Фелипе Масса убеждён, что в сезоне-2020 чемпионский титул снова завоюет пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Бразилец оценил и перспективы гонщика «Феррари» Шарля Леклера, а также и лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Если говорить о прогнозе на сезон-2020, из того, что видел, могу сказать, что „Мерседес“ и Льюис Хэмилтон снова быстрейшие. Не думаю, что меньшее количество гонок это изменит, тем более базы команд закрыты.

Макс Ферстаппен и Шарль Леклер в будущем могут стать чемпионами мира, но это означает, что они должны будут побеждать в такие времена, когда командная работа имеет большее значение, чем мастерство пилота», — сказал Масса.