После победы Леклера в Монце Бинотто сначала пошёл к Феттелю

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто поделился воспоминаниями о победе Шарля Леклера на Гран-при Италии в 2019 году, а также признался, что после завершения гонки сначала пошёл к напарнику Леклера Себастьяну Феттелю. У немца та гонка сложилась неудачно, он финишировал лишь на тринадцатом месте.
«Сначала подошёл к Феттелю. Мне казалось, это важно. Он также проводил неплохую гонку и был быстр. Он вполне мог претендовать на подиум, и было важно его поддержать. После пошёл к Леклеру. Он стал самым молодым пилотом „Феррари“, кому удавалось выигрывать гонку в Спа, и спустя неделю он победил в Монце. Фантастика! Он был очень счастлив.
Что касается моих ощущений, были прекрасные эмоции. Победа в Монце во главе «Феррари» — это здорово", — приводит слова функционера GPblog.
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