Ферстаппен показал рабочее место для кибергонок. У него 4 монитора и 3 руля
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал, как участвует в кибергонках. Соответствующее фото он разместил на своей странице в «Твиттере».
На рабочем месте нидерландца можно увидеть четыре монитора и три руля. Благодаря такой оснащённости Макс получает возможность следить за всеми соперниками. Кроме того, один из дисплеев отображает данные на круге и элементы телеметрии.
Клавиатура находится на полу, там же нашлось место и для компьютерной мыши. Ферстаппен сидит в кресле, созданном специально для участия в кибергонках.
«Твит» также доступен в социальной сети Ферстаппена.
Напомним, Макс — большой фанат кибергонок, вместе с тем он недавно заявил, что никогда не будет принимать участия в официальной виртуальной серии Формулы-1.
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