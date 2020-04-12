Ферстаппен показал рабочее место для кибергонок. У него 4 монитора и 3 руля

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал, как участвует в кибергонках. Соответствующее фото он разместил на своей странице в «Твиттере».

На рабочем месте нидерландца можно увидеть четыре монитора и три руля. Благодаря такой оснащённости Макс получает возможность следить за всеми соперниками. Кроме того, один из дисплеев отображает данные на круге и элементы телеметрии.

Клавиатура находится на полу, там же нашлось место и для компьютерной мыши. Ферстаппен сидит в кресле, созданном специально для участия в кибергонках.

«Твит» также доступен в социальной сети Ферстаппена.

Напомним, Макс — большой фанат кибергонок, вместе с тем он недавно заявил, что никогда не будет принимать участия в официальной виртуальной серии Формулы-1.