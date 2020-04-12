Андретти: у Хэмилтона всегда были машины с победным потенциалом
Чемпион мира Формулы-1 1978 года Марио Андретти восхитился талантом шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, вместе с тем он подчеркнул, что на протяжении всей карьеры у британца были болиды, способные приносить победы.
«Льюис может обойти Шумахера по количеству титулов. Его результаты говорят сами за себя. Он достаточно молод, чтобы превзойти этот рекорд. Я и подумать не мог, что кто-то приблизится к рекорду Михаэля.
Но у Льюиса всегда были машины с победным потенциалом. Не помню ни одного сезона, чтобы у Хэмилтона не было болида, с которым можно побеждать. Он хорошо делает свою работу. Я всегда был его фанатом. У него есть отличная техника и он выжимает из неё максимум, это и должен делать пилот", — приводит слова Андретти Yahoo News.
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