Президент ФИА Жан Тодт считает, что ограничения бюджетов до $ 150 млн будет недостаточно.
«Недавно я посчитал, что даже с новыми ограничениями бюджеты команд будут в промежутке от $ 150 млн до $ 300 млн. В эти расчёты не включены затраты на разработку двигателей, поскольку некоторые команды этим не занимаются самостоятельно. Только представьте, какие суммы были раньше. Да, конечно, подход топ-команд и небольших команд разительно отличается. Нам нужно было убедить топ-команды в том, что изначальное ограничение было недостаточным, что оно не будет работать так, как задумывалось. Проблема в том, что нынешнего ограничения также будет недостаточно. Но некоторые продолжают сопротивление последующему снижению.
Уверен, что после кризиса многие скажут, что пора остановиться. Коронавирус обойдётся миру в триллионы долларов, около 25 миллионов человек потеряют работу. Кризис будет ощутим на каждом уровне», — приводит слова Жана Тодта Motorsport-Total.
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