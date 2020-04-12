Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Тодт считает, что ограничения бюджетов до $ 150 млн будет недостаточно

Тодт считает, что ограничения бюджетов до $ 150 млн будет недостаточно
Авто / Формула-1 0

Президент ФИА Жан Тодт считает, что ограничения бюджетов до $ 150 млн будет недостаточно.

«Недавно я посчитал, что даже с новыми ограничениями бюджеты команд будут в промежутке от $ 150 млн до $ 300 млн. В эти расчёты не включены затраты на разработку двигателей, поскольку некоторые команды этим не занимаются самостоятельно. Только представьте, какие суммы были раньше. Да, конечно, подход топ-команд и небольших команд разительно отличается. Нам нужно было убедить топ-команды в том, что изначальное ограничение было недостаточным, что оно не будет работать так, как задумывалось. Проблема в том, что нынешнего ограничения также будет недостаточно. Но некоторые продолжают сопротивление последующему снижению.

Уверен, что после кризиса многие скажут, что пора остановиться. Коронавирус обойдётся миру в триллионы долларов, около 25 миллионов человек потеряют работу. Кризис будет ощутим на каждом уровне», — приводит слова Жана Тодта Motorsport-Total.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020