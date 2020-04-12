Расселл: после первого дня в болиде Формулы-1 мои глаза были красными от крови

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал, как он привыкал к болиду Формулы-1.
«Машины Формулы-1 просто невероятно быстрые, это фантастика. Мы подлетаем к повороту на скорости 300 км/ч, а тормозить начинаем только за 100 метров от него. На самом деле, после того как я провёл свой первый день в болиде Формулы-1, мои глаза были красными от крови. Думаю, что это были последствия перегрузок. Невероятно. Телу нужно время, чтобы освоиться, но сейчас я уже привык к подобного рода перегрузкам.
Формула-1 будто самые быстрые в мире американские горки, но их можно контролировать. Легко оказаться в гравии или стене, если поторопиться с переключением передач или слишком поздно затормозить, если попытаться пройти на скорости поворот, в котором нужно притормозить. Несмотря на то что машины Формулы-1 являются безопасными, чувствуешь себя в них очень уязвимым», — рассказал Расселл в эфире BBC.
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