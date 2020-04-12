Жан Тодт: не буду менять правила, чтобы остаться президентом ещё на один срок

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт заявил, что не собирается менять устав ФИА, чтобы остаться ещё на один президентский срок. По правилам, президент ФИА не может быть избран более чем на три срока подряд. Президентский срок Тодта заканчивается в 2021 году.



«Даже если меня будут просить об этом, я не стану менять правила, чтобы иметь возможность остаться президентом ФИА дольше чем на три срока. Но я люблю то, что я делаю. Это благословение, что у меня по-прежнему много страсти и энергии для этого», — приводит слова Жана Тодта Motorsport-Total.



Тодт возглавляет ФИА на протяжении 11 лет. На этом посту он сменил Макса Мосли, возглавлявшего ФИА на протяжении 16 лет — с 1993 по 2009 год.