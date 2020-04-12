Мотоцикл Такааки Накагами взмыл в небеса во время виртуальной гонки MotoGP

Во время виртуального Гран-при Австрии MotoGP произошёл курьёзный момент — мотоцикл японца Такааки Накагами в какой-то момент просто взлетел в воздух без видимых на то причин.
Посмотреть видео можно в «твиттере» MotoGP.
Напомним, победу одержал гонщик команды «Прамак» Франческо Баньяя. Второе место досталось Маверику Виньялесу, третьим финишировал Алекс Маркес, в концовке опередивший своего старшего брата, действующего чемпиона серии Марка Маркеса.
Многократный чемпион мира Валентино Росси не смог добраться до финиша, за 10-круговую гонку попав сразу в несколько аварий.
Напомним, старт сезона в MotoGP из-за пандемии коронавируса был отложен на неопределённый срок. Сезон должен был стартовать в Катаре, но гонка была отменена. После этого руководство серии ещё несколько раз отменяло потенциальный старт сезона. Накануне босс MotoGP выразил сомнение в том, что сезон вообще состоится.
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