Вильнёв, финишировавший шестым в виртуальной Гонке легенд, не использовал руль

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв стал единственным участником виртуальной Гонки легенд, который вместо руля использовал геймпад. Канадец решил проводить заезды с помощью контроллера от XBox.



Жак был лишь 20-м в квалификации, но как оказалось, в гонке отсутствие руля не сильно сказалось на его пилотаже. Он финишировал на шестой позиции. Победу в первой гонке одержал ещё один бывший чемпион Формулы-1 — Дженсон Баттон.

Вторая гонка прошла с реверсивной решёткой. На её старте случился массовый завал, в результате которого один из болидов перевернулся, а ещё несколько врезались в стену. Победителем в итоге стал экс-пилот Формулы-1 Эммануэле Пирро, второе место досталось Элио Кастроневесу, тройку лучших замкнул Дарио Франкитти.



Напомним, виртуальные гонки различных форматов приобрели особую популярность в условиях пандемии коронавируса и в связи с переносом старта сезона в основных чемпионатах.