Экклстоун: у Формулы-1 европейская ДНК, ей нельзя управлять, как американскими лигами

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выразил мнение, что переговоры Liberty Media о старте сезона в 2020 году не приведут ни к чему, потому что решение всё равно будут принимать политики.

«Сезон в Формуле-1 должен быть отменён прямо сейчас. Потому что никто точно не знает, как долго это будет продолжаться. В конце концов, решение останется за политиками. Никто не будет проводить крупные мероприятия, пока существует риск.

Никто не возьмёт на себя эту ответственность. Люди из Liberty Media думают, что знают, что делают. Но у Формулы-1 европейская ДНК. Вы не можете управлять этим спортом и его главными героями, как это происходит в американских лигах, например, в НБА. Слишком много разговоров вокруг да около, но недостаточно лидерства", — приводит слова Экклстоуна Grandprix247.