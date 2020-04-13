Глава «Пирелли» — о работе медбратом: приходится рисковать, люди порой проявляют агрессию

Глава автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола во время пандемии коронавируса переквалифицировался в медбрата. Он рассказал о самых трудных моментах, с которыми ему приходится сталкиваться.
«В качестве медбратьев на скорой, мы иногда вынуждены идти на риск, потому что люди могут проявлять агрессию. Моя вторая половинка не очень рада этому. Но я делаю эту работу, потому что должен.
Самое сложное — это ментальный аспект. Нам не разрешают пропускать родственников к пациентам с коронавирусом. Это строжайше запрещено. Люди понимают, что это может быть последний раз, когда они видят своего любимого человека. Очень трудно следовать таким инструкциям", — приводит слова Изолы GPblog.
Изола также основал благотворительный фонд, средства которого будут переводиться в пользу пострадавших от коронавируса.
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