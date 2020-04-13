Норрис: не собираюсь меняться и пытаться быть тем, кем я не являюсь
Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что продолжит развлекать болельщиков после старта сезона в Формуле-1, который отложен из-за пандемии коронавируса.
«Как только всё вернётся в норму, мне придётся немного переключить своё внимание. Нужно будет сосредоточиться на доводке нашего болида. Я буду больше времени проводить на симуляторе «Макларена», нежели стримить из дома. Нужно будет воспринимать вещи серьёзнее. Но я не собираюсь меняться — пытаться быть тем, кем не являюсь.
Я буду говорить нужные вещи в нужное время. Не хочу постоянно выглядеть комично, словно не способен воспринимать ничего всерьёз. Но я всё ещё могу шутить. Просто сначала сфокусируюсь на работе, а потом буду развлекаться», – приводит слова Норриса Autosport.
Nielsen Sports: Ландо Норрис — главная звезда Формулы-1 во время пандемии
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