Брандл допустил, что Феттель мог специально «слить» сезон-2014, чтобы уйти из «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл выразил мнение, что Себастьян Феттель мог специально не демонстрировать свою скорость в сезоне-2014, чтобы как можно скорее уйти из «Ред Булл».
«Никогда не понимал ужасного сезона-2014 в исполнении Себа, когда в «Ред Булл» перешёл Риккардо. Феттель твердил, что он ненавидит болиды с гибридными силовыми установками, но как только оказался в «Феррари» в 2015 году, то сразу же набрал темп.
Я всегда задавался вопросом, не демонстрировал ли специально более медленный темп в 2014 году, чтобы активировать один из пунктов в контракте и покинуть «Ред Булл».
Как бы то ни было, ему пришлось уйти. Проведи он ещё один такой год вместе с Риккардо, и его ценность упала бы почти до нуля», — приводит слова Брандла GPFans.
Риккардо в сезоне-2014 одержал три победы и занял третье место в чемпионате мира. Феттель в том году не выиграл ни одного Гран-при. На его счету было четыре подиума. В общем зачёте он проиграл Риккардо 71 очко.
- 13 апреля 2020
-
13:22
-
12:54
-
11:59
-
11:21
-
10:03
-
09:38
-
00:49
- 12 апреля 2020
-
23:55
-
22:53
-
21:24
-
19:44
-
18:52
-
17:55
-
16:50
-
15:58
-
14:55
-
13:33
-
13:05
-
11:58
-
10:59
-
09:57
-
01:08
-
00:56
- 11 апреля 2020
-
23:36
-
22:29
-
21:05
-
19:59
-
18:59
-
18:03
-
16:50
-
15:41
-
15:37
-
13:55
-
11:45
-
10:56