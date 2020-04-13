Брандл допустил, что Феттель мог специально «слить» сезон-2014, чтобы уйти из «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл выразил мнение, что Себастьян Феттель мог специально не демонстрировать свою скорость в сезоне-2014, чтобы как можно скорее уйти из «Ред Булл».



«Никогда не понимал ужасного сезона-2014 в исполнении Себа, когда в «Ред Булл» перешёл Риккардо. Феттель твердил, что он ненавидит болиды с гибридными силовыми установками, но как только оказался в «Феррари» в 2015 году, то сразу же набрал темп.

Я всегда задавался вопросом, не демонстрировал ли специально более медленный темп в 2014 году, чтобы активировать один из пунктов в контракте и покинуть «Ред Булл».

Как бы то ни было, ему пришлось уйти. Проведи он ещё один такой год вместе с Риккардо, и его ценность упала бы почти до нуля», — приводит слова Брандла GPFans.



Риккардо в сезоне-2014 одержал три победы и занял третье место в чемпионате мира. Феттель в том году не выиграл ни одного Гран-при. На его счету было четыре подиума. В общем зачёте он проиграл Риккардо 71 очко.