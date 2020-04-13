Как выглядит трасса в Зандворте во время карантина. Видео

Энтузиаст Йорг де Брюйн записал видео с квадрокоптера, на котором показал, как в настоящий момент выглядит трасса, на которой 3 мая должен был состояться Гран-при Нидерландов.

«Это видеозапись, которую я сделал, возвращаясь с ночной смены в прошлую субботу. Пока ещё не совсем ясно, состоится ли гонка Ф-1 в этом году, но я хочу, чтобы вы посмотрели состояние трассы в данный момент», — написал под роликом де Брюйн.

Видео доступно на странице Йорга в YouTube.

Напомним, ранее из-за пандемии коронавируса в Формуле-1 приняли решение отложить старт сезона на неопределённый срок. Уже отменены или перенесены 9 этапов. Несмотря на эту ситуацию, руководитель Liberty Media Чейз Кэри уверен, что чемпионат мира всё ещё возможно провести. По его словам, сезон в Формуле-1 в состоянии организовать 15-18 гонок в кротчайшие сроки.