Чемпионский болид Формулы-3 Михаэля Шумахера выставлен на продажу

Болид Reynard 903, на котором Михаэль Шумахер в 1990 году стал победителем немецкой Формулы-3 в составе команды WTS, выставлен на продажу. В объявлении указано, что гоночный автомобиль с двигателем Opel мощностью 185 лошадиных сил полностью готов к работе. Об этом сообщает Motorsport-Total.
1990 год стал вторым сезоном в немецкой Формуле-3 для Шумахера. Михаэль выиграл в общей сложности пять из одиннадцати гонок в том сезоне. В одной из них он боролся со своим будущим конкурентом по Формуле-1 Микой Хаккиненом.
Сколько именно стоит болид точно не известно. Продавец оглашает цену лишь по частным запросам потенциальных покупателей.
Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.
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