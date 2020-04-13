Феттель: «Феррари» — очень итальянская команда. Здорово, что эти традиции сохраняются

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением об особенностях своей команды. По словам немца, итальянский менталитет не мешает «Феррари».
«Сила этой команды заключается в страсти и особом отношении к «Феррари». Именно это заставляет людей каждый день приходить на работу. В большой степени всё объясняется легендарностью бренда. Люди хотят быть частью истории.
Команда внутри очень итальянская, с итальянскими правилами и традициями. Здорово, что эти традиции сохраняются. В то же время команда является очень современной.
Думаю, что зачастую из-за этого возникают недопонимания. Когда смотрят на Италию, думают, что речь идёт об очень традиционной стране со всеми «мамма мия!» и прочими атрибутами. Но здесь прогрессивно мыслят. В команде много молодых и талантливых специалистов, людей с креативными идеями.
Наша миссия остаётся прежней, мы должны быть на вершине. Очевидно, что в последние годы «Мерседес» нас побеждал. Поэтому наша миссия остаётся прежней», — цитирует Феттеля Motosport.
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