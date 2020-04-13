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Риккардо предложил ввести формат двухдневных гоночных уик-эндов в Формуле-1

Риккардо предложил ввести формат двухдневных гоночных уик-эндов в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился мнением о ситуации с отменой стартовых гонок нового сезона Формулы-1 из-за пандемии коронавируса. Австралиец предложил собственные варианты календаря, которые бы, по мнению пилота, можно было использовать в новом сезоне.

«Я думаю, что гоночные уик-энды нужно укоротить, если нам придётся проводить Гран-при каждую неделю. Нам нужно сделать двухдневные уик-энды, а не трёхдневные.

Хотелось бы попробовать такой формат. В данном случае календарь нужно сделать логистически логичным. Сезон можно разбить на части: европейский, азиатский и американский.

Когда сезон начнётся, я надеюсь, что мы сможем проводить максимальное количество гонок. У нас есть GPDA — ассоциация пилотов Гран-при. Это — лучший канал коммуникации. Промоутеры могут с нами связаться, мы можем контактировать с ними. Все вместе мы сможем предложить идеи и найти решение», — цитирует Риккардо The Judge 13 со ссылкой на Canal+.

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