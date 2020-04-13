Ферстаппен предпочёл виртуальной серии Формулы-1 участие в серии Supercars

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен примет участие в двух киберспортивных гонках на базе австралийской серии Supercars. Нидерландец будет управлять болидом с ливреей, основанной на дизайне его машины RB16. Ферстаппен выведет болид на виртуальные трассы «Сильверстоун» и «Каталунья».
«Для меня это будет вызовом, так как придётся пилотировать не тот болид, к которому я привык в симуляторе. Мы всегда пилотируем суперкары в Мельбурне, поэтому будет интересно посмотреть, как я смогу конкурировать с обычными пилотами.
Я пробовал управлять суперкаром несколько раз в симуляторе. Водить такую машину нелегко. Буду рад поработать вместе с нашими ребятами», — цитирует Ферстаппена Racefans.
Ранее нидерландец отказался от участия в официальной киберспортивной серии Формулы-1 на базе компьютерной игры F1 2019. Ферстаппен заявил, что никогда не будет гоняться в этой игре.
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