«Он король аварий». Ферстаппен сравнил напарника по виртуальным гонкам с Мальдонадо

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который вместе с Шейном ван Гисбергеном выступит в одной команде в виртуальном чемпионате за рулём машин австралийской серии Supercars, пошутил над напарником. Гонщик из Нидерландов сравнил товарища с Пастором Мальдонадо.
«Я буду выступать в этой серии с «моим приятелем Пастором». Думаю, Шейн знает, о ком идёт речь. Он настоящий король аварий», — посмеялся Ферстаппен.
Ван Гисберген не остался в долгу и сравнил Макса с Марком Уэббером, предположив, что пилот из Нидерландов будет отличным вторым номером в их команде.
«Марк очень быстр и в Сильверстоуне сможет неплохо выступить в качестве второго пилота. Я знаю, что он называет меня Пастором, так как я часто попадаю в аварии, но забывает, что вторая гонка пройдёт в Барселоне, где Мальдонадо выиграл», — приводит слова Шейна GPblog.
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