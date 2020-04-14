Хэмилтон отреагировал на новость о том, что в Шэньчжэне запретили есть кошек и собак

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон похвалил власти Шэньчжэня (Китай) за то, что те запретили жителям употреблять в пищу мясо кошек и собак.
«Проснулся, а тут такие известия. Это лучшая новость, что я читал за очень долгое время. Спасибо, Шэньчжэнь. Теперь, будем надеяться, эту инициативу поддержит остальной Китай», — написал пилот «Мерседеса» в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
После того как в 2017 году британец стал веганом, он увеличил число постов, посвящённых правам животных. В прошлом сезоне Льюис призывал своих поклонников не поддерживать жестокую эксплуатацию дельфинов в индустрии развлечений.
Хэмилтону принадлежит сеть веганских бургерных. Во время пандемии коронавируса его рестораны начали бесплатно доставлять еду по Лондону.
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