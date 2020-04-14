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Феттель: в ближайшем будущем прогресс «Феррари» важнее разборок с Леклером

Феттель: в ближайшем будущем прогресс «Феррари» важнее разборок с Леклером
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что в ближайшее время его не будет волновать противостояние со своим напарником Шарлем Леклером.

«На данном этапе не так уж и существенно, обыграю я на пять очков Леклера или уступлю ему пять баллов. Важно, чтобы мы двигались в правильном направлении как команда.

Очевидно, что прошлый год стал для нас шагом назад. Мы были не так сильны, как в предыдущие сезоны. На то есть свои причины. Сейчас нам важно исключить их и добиться прогресса.

Безусловно, очковые разборки с Леклером в ближайшем будущем не так важны. Мне всё равно. Моя цель убедиться, что «Феррари» вернётся на вершину», — приводит слова Феттеля Autosport.

Ранее появилась информация, что руководство «Феррари» готово предложить Феттелю новый контракт, но при этом рассматривает вариант с однолетним соглашением и сокращением зарплаты.

Феттель: деньги не будут ключевым фактором в случае нового контракта с «Феррари»
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