Феттель: в ближайшем будущем прогресс «Феррари» важнее разборок с Леклером

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что в ближайшее время его не будет волновать противостояние со своим напарником Шарлем Леклером.

«На данном этапе не так уж и существенно, обыграю я на пять очков Леклера или уступлю ему пять баллов. Важно, чтобы мы двигались в правильном направлении как команда.

Очевидно, что прошлый год стал для нас шагом назад. Мы были не так сильны, как в предыдущие сезоны. На то есть свои причины. Сейчас нам важно исключить их и добиться прогресса.

Безусловно, очковые разборки с Леклером в ближайшем будущем не так важны. Мне всё равно. Моя цель убедиться, что «Феррари» вернётся на вершину», — приводит слова Феттеля Autosport.

Ранее появилась информация, что руководство «Феррари» готово предложить Феттелю новый контракт, но при этом рассматривает вариант с однолетним соглашением и сокращением зарплаты.