Латифи считает, что его незаслуженно называют рента-драйвером

Пилот «Уильямса» Николас Латифи убеждён, что «завоевал» место в Формуле-1 благодаря своему таланту, а не спонсорскому пакету, который он принёс в коллектив из Гроува.
В сезоне-2020 Латифи должен дебютировать в качестве боевого пилота «Уильямса». Он заменил в этой роли поляка Роберта Кубицу. По слухам, спонсоры британца заплатили команде € 30 млн. Большая часть этих денег пришла от компании Sofina Foods, которой руководит отец гонщика Майкл Латифи.
До этого дня самым значимым успехом Николаса в автоспорте стало второе место в чемпионате Формулы-2 в 2019 году. Поэтому многие поспешили навесить на него ярлык рента-драйвера.
«Реальность автоспорта заключается в том, что это дорогостоящее занятие. Чтобы участвовать в гонках, требуется финансирование, будь то поддержка семьи, личные спонсоры или что-то ещё, но деньги всегда откуда-то приходят.
Думаю, что в ФИА не зря ввели Суперлицензии. Эти баллы позволяют уберечь от попадания в Формулу-1 случайных пилотов. Очевидно, что мои результаты в последние годы позволили набрать достаточное их количество. Я чувствую, что действительно заслуживаю места на стартовой решётке Формулы-1», — приводит слова Латифи Planet F1.
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