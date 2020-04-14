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Ферстаппен показал ливрею машины, на которой выступит в виртуальных гонках Supercars

Ферстаппен показал ливрею машины, на которой выступит в виртуальных гонках Supercars
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опубликовал несколько снимков с ливреей его машины австралийской серии Supercars, которой гонщик из Нидерландов будет управлять в двух виртуальных гонках на трассах «Сильверстоун» и «Каталунья».

Дизайн выполнен в классических цветах команды «Ред Булл». В качестве главного элемента на крыше автомобиля изображён лев. Этот символ Макс использует в дизайне своего шлема.

Фото доступны на странице Макса в Ферстаппена в «Твиттере».

Напомним, Ферстаппен отказался от участия в официальной киберспортивной серии Формулы-1 на базе компьютерной игры F1 2019.

В виртуальной серии Supercars Макс будет выступать в одной команде с Шейном ван Гисбергеном. Ферстаппен уже успел подшутить над напарником, сравнив того с Пастором Мальдонадо.

«Он король аварий». Ферстаппен сравнил напарника по виртуальным гонкам с Мальдонадо
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