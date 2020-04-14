Правительство Великобритании отменило заказ на аппараты ИВЛ от «Ред Булл» и «Рено»

Правительство Великобритании отменило заказ на тысячи аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) BlueSky, разработанных группой, в которую входят две команды Формулы-1. Речь идёт о «Ред Булл» и «Рено». Об этом сообщает The Independent. Как отмечают специалисты, эти аппараты не подходят для лечения болезни, вызванной коронавирусом.

«Ред Булл» и «Рено» сотрудничали вместе с базирующимися в Эссексе специалистами Lifeline Technologies для производства аппаратов BlueSky, ранее известных как Remora.



Напомним, что все семь команд Формулы-1, базирующихся в Британии, объединились в рамках проекта Project Pitlane, чтобы помочь в борьбе со вспышкой COVID-19. Пока наибольших успехов в разработке аппаратов ИВЛ и защитных средств добились в «Мерседесе» и «Макларене».



Кабинет министров Великобритании подтвердил, что заказ на BlueSky отменён после того, как врачи выразили сомнение в том, что эти приборы подходят для частой смены настроек, которая требуется при удалении жидкости из лёгких. Это побочный эффект, вызванный заражением коронавирусом.