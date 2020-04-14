Йос Ферстаппен: Макс второй или третий пилот по зарплате
Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, не стал раскрывать, какую зарплату его сын получает в австрийской команде, но отметил, что эта сумма весьма внушительная.
«Я говорю вам, услуги Макса очень хорошо оплачиваются. По зарплате он второй или третий гонщик в пелотоне. Хельмут Марко очень высоко его ценит. И, безусловно, Макс — самый высокооплачиваемый пилот в созданной им системе», — приводит слова Йоса GPblog.
Также старшего Ферстаппена попросили сравнить зарплату его сына, с окладом бывшего пилота «Ред Булл» Даниэля Риккардо. После того, как австралийский гонщик заключил контракт с «Рено», пошли слухи, что французский концерн предложил ему больше денег.
«Риккардо получает меньше, чем мы», — ответил на это Йос.
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