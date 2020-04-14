Кубица: кто-то думал, что я принимаю допинг

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица поделился воспоминаниями о начале карьеры и выступлениях в картинг-сериях в Италии. По словам поляка, его успехи заставляли соперников предполагать, что он принимает допинг.

«Самые важные для меня гонки в тот момент проходили в Италии. Это был центр мира картинга. Сильнейший чемпионат в Европе, возможно, даже во всём мире. Конечно, проводились чемпионаты мира и Европы, но это был сильнейший национальный чемпионат.

Я был первым не итальянцем в истории, которому удалось выиграть это первенство. После до меня доходили неприятные слухи. Кто-то думал, что я принимаю допинг. Просто я был очень сфокусирован и вёл гонки умно. Это необычное качество для подростка в 13-14 лет", — приводит слова Кубицы The Judge 13.