Абитебуль намекнул, что Риккардо может не получить новый контракт с «Рено»

Глава «Рено» Сириль Абитебуль поделился мыслями о контракте Даниэля Риккардо. Соглашение пилота с командой истекает в 2020 году и в условиях переноса старта сезона переговоры с австралийцем ещё не начинались. Более того, глава «Рено» Сириль Абитебуль намекнул, что Риккардо может лишиться места даже в том случае, если сезон будет вовсе отменён.

«Возможно, нам придётся принимать решение без старта сезона. В обычной ситуации мы бы оценивали выступления Даниэля, посмотрели бы на первые четыре Гран-при и после начали бы какие-то обсуждения.

Сейчас же мы слепы, но должны как-то проецировать ситуацию. Мы много общаемся и готовы к тому, если решение придётся принимать без старта сезона. Будут ли у нас проблемы, если он уйдёт? Если бы я не оценивал риски, это было бы проблемой. Но именно потому мы ведём обсуждения и у нас есть Академия «Рено»", — приводит слова Абитебуля L'Equipe.