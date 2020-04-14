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Команда уволила Ларсона, позволившего себе расистские выражения во время виртуальной гонки

Команда уволила Ларсона, позволившего себе расистские выражения во время виртуальной гонки
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Команда чемпионата NASCAR Chip Ganassi Racing приняла решение уволить пилота Кайла Ларсона, за то, что тот использовал расистские выражения во время участия в виртуальной гонке. В частности спортсмен употребил слово «ниггер».

«После долгих размышлений команда Chip Ganassi Racing приняла решение прекратить отношения с Кайлом Ларсоном. Комментарий Кайла был оскорбителен и неприемлем особенно если принимать во внимание ценности нашей организации. Чем больше мы оценивали произошедшее, тем больше приходили к выводу, что это единственное возможное решение», — сказано в заявлении команды.

Отметим, что Кайл Ларсон в социальной сети приносил извинения из-за скандального инцидента, но, судя по всему, это не помогло ему сохранить место в команде.

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