Команда уволила Ларсона, позволившего себе расистские выражения во время виртуальной гонки

Команда чемпионата NASCAR Chip Ganassi Racing приняла решение уволить пилота Кайла Ларсона, за то, что тот использовал расистские выражения во время участия в виртуальной гонке. В частности спортсмен употребил слово «ниггер».

«После долгих размышлений команда Chip Ganassi Racing приняла решение прекратить отношения с Кайлом Ларсоном. Комментарий Кайла был оскорбителен и неприемлем особенно если принимать во внимание ценности нашей организации. Чем больше мы оценивали произошедшее, тем больше приходили к выводу, что это единственное возможное решение», — сказано в заявлении команды.

Отметим, что Кайл Ларсон в социальной сети приносил извинения из-за скандального инцидента, но, судя по всему, это не помогло ему сохранить место в команде.