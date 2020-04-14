Экс-президент ФИА Мосли призвал отменить сезон Формулы-1

Бывший президент ФИА Макс Мосли не поддерживает попытки руководства Формулы-1 спасти сезон любой ценой и призывает вовсе его отменить. По его словам, дальнейшее промедление в этом вопросе может лишь ухудшить ситуацию.
«Если ждать и смотреть, что будет дальше, то существует риск ухудшить ситуацию, и при этом нет никакой уверенности, что от этого получится что-то выиграть.
Нет уверенности в том, что гонки возобновятся в июле, и вероятность их отмены лишь возрастает. Нужно действовать сейчас. Есть возможность изменить структуру и реорганизовать Формулу-1. Таким образом, можно будет заложить более прочную финансовую основу», — приводит слова Мосли Pitpass.
Напомним, из-за пандемии коронавируса старт сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок.
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