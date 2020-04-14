Риккардо согласился на снижение зарплаты

Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 Даниэль Риккардо, защищающий цвета «Рено», принял решение согласиться на снижение зарплаты в нынешнем сезоне. Об этом сообщил глава команды Сириль Абитебуль.

«Мы уже провели беседу по поводу его зарплаты. Даниэль подтвердил, что готов к снижению. И я могу вам подтвердить, что его оклад будет меньше. Для нас стало бы проблемой, если бы он не пошёл на этот шаг. Пока нам ещё нужно обсудить все условия, но могу вас заверить, что у меня нет опасений, что эта ситуация дестабилизирует программу «Рено», — приводит слова функционера L'Equipe.

Контракт Даниэля Риккардо с Энстоуном завершается в конце 2020 года. Ранее Абитебуль намекнул, что этот сезон может стать последним для австралийца в составе «Рено».