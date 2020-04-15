Возможный календарь сезона-2020 Формулы-1 от AMuS

Издание Auto Motor und Sport составило собственный календарь сезона-2020 Формулы-1, старт которого был отложен из-за пандемии коронавируса. В версии немецких журналистов расписаны 15 потенциальных Гран-при, способных принять этапы с июля по декабрь.



Напомним, что руководство Формулы-1 не оставляет попыток организовать полноценный сезон, несмотря на пандемию.



«Реалистичный» календарь сезона-2020 Формулы (версия AMuS)

Месяц – число гонок – возможные Гран-при



Июль – 2 – Австрия, Великобритания, Франция

Август – 3 — Венгрия – Нидерланды, Бельгия, Италия или Испания

Сентябрь – 2 – Сингапур, Россия или Азербайджан

Октябрь – 3 – Япония, Вьетнам, Китай

Ноябрь – 3 – США, Мексика, Бразилия

Декабрь – 2 – Бахрейн, ОАЭ.