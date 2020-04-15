Возможный календарь сезона-2020 Формулы-1 от AMuS
Издание Auto Motor und Sport составило собственный календарь сезона-2020 Формулы-1, старт которого был отложен из-за пандемии коронавируса. В версии немецких журналистов расписаны 15 потенциальных Гран-при, способных принять этапы с июля по декабрь.
Напомним, что руководство Формулы-1 не оставляет попыток организовать полноценный сезон, несмотря на пандемию.
«Реалистичный» календарь сезона-2020 Формулы (версия AMuS)
Месяц – число гонок – возможные Гран-при
Июль – 2 – Австрия, Великобритания, Франция
Август – 3 — Венгрия – Нидерланды, Бельгия, Италия или Испания
Сентябрь – 2 – Сингапур, Россия или Азербайджан
Октябрь – 3 – Япония, Вьетнам, Китай
Ноябрь – 3 – США, Мексика, Бразилия
Декабрь – 2 – Бахрейн, ОАЭ.
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