Хюлькенберг рассказал о совместной тренировке с Квятом

Бывший гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг рассказал, что во время пандемии коронавируса поддерживает связь с другими пилотами и недавно провёл тренировку с Даниилом Квятом. А также ответил на вопрос, почему не участвует в виртуальных соревнованиях.
«С десяти часов вечера до пяти утра в Монако действует комендантский час, который строго контролируется. Посещать можно только аптеки и супермаркеты. Тебе просто нечем заняться. Днём разрешается гулять, можно посидеть на солнце. Но в какой-то момент вы досконально изучите все маршруты. Возможности тут сильно ограничены. Конечно, режим не такой строгий как во Франции, где вы должны иметь пропуск, чтобы выходить из дома. В Монако вам пока нужна только маска на лицо.
Почему я не участвую в виртуальных гонках? К сожалению, у меня нет собственного симулятора. Он занял бы слишком много места в гостиной. Да, я участвовал в виртуальном Гран-при Бахрейна. Рядом с «Сент-Девот» есть магазин. У них есть симулятор, и они любезно предоставили мне доступ к нему.
В Монако живут несколько других пилотов, я вижу их время от времени. Недавно переписывался с Даниэлем Риккардо, а ещё тренировался с Даниилом Квятом. Контакт есть», — приводит слова Хюлькенберга Auto Motor und Sport.
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