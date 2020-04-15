Серхио Перес собрал тысячу продуктовых наборов для жителей Мексики

Во время пандемии коронавируса пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес и его благотворительный фонд собрали для нуждающихся тысячу продуктовых наборов.
Мексиканский гонщик обратился к жителям страны и попросил поддержать его инициативу. Фонд Переса принимает пожертвования от 300 песо (12 долларов).
«Мне очень грустно видеть, какое количество людей пострадало. Я понимаю, что есть люди, которые не могут оставаться дома, им нужно ежедневно ходить на работу. Их доходы упали, так как торговля практически остановилась. Именно поэтому мы приглашаем всех мексиканцев присоединиться к нашей инициативе.
Уверен, что мексиканцы проявят единство и сделают всё возможное, чтобы помочь своим братьям. Я молюсь за тех, кто уже заразился, за их семьи. Желаю скорейшего выздоровления. И хочу выразить искренние соболезнования тем, кто потерял любимого человека в этой сложной ситуации», — сказал Перес в своём видеообращении в «Твиттере».
- 15 апреля 2020
-
12:58
-
12:20
-
11:46
-
10:57
-
09:59
-
01:35
- 14 апреля 2020
-
23:59
-
22:51
-
21:45
-
20:44
-
19:26
-
18:36
-
17:47
-
16:10
-
13:59
-
13:26
-
12:39
-
12:06
-
11:23
-
10:35
-
09:53
-
09:06
-
00:52
- 13 апреля 2020
-
23:17
-
22:14
-
20:13
-
18:40
-
17:58
-
17:21
-
17:05
-
16:08
-
15:48
-
15:11
-
14:07
-
13:22