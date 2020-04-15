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Серхио Перес собрал тысячу продуктовых наборов для жителей Мексики

Серхио Перес собрал тысячу продуктовых наборов для жителей Мексики
Авто / Формула-1 0

Во время пандемии коронавируса пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес и его благотворительный фонд собрали для нуждающихся тысячу продуктовых наборов.

Мексиканский гонщик обратился к жителям страны и попросил поддержать его инициативу. Фонд Переса принимает пожертвования от 300 песо (12 долларов).

«Мне очень грустно видеть, какое количество людей пострадало. Я понимаю, что есть люди, которые не могут оставаться дома, им нужно ежедневно ходить на работу. Их доходы упали, так как торговля практически остановилась. Именно поэтому мы приглашаем всех мексиканцев присоединиться к нашей инициативе.

Уверен, что мексиканцы проявят единство и сделают всё возможное, чтобы помочь своим братьям. Я молюсь за тех, кто уже заразился, за их семьи. Желаю скорейшего выздоровления. И хочу выразить искренние соболезнования тем, кто потерял любимого человека в этой сложной ситуации», — сказал Перес в своём видеообращении в «Твиттере».

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