Опубликовано редкое фото Шумахера с 11-летним Феттелем

Компания Jens Munser Designs, специализирующаяся на создании дизайнов гоночных шлемов, опубликовала в своём «твиттере» архивную фотографию, на которой изображены два её клиента — четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель и семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер. Фото сделано в 1998 году, когда 11-летний Феттель принимал участие в картинговом турнире — мемориале фон Трипса, который проводился на картодроме в родном городе Шумахера Керпене.

«Потрясающая фотография Себастьяна с Михаэлем. На Себе первый шлем, который мы раскрасили для него. С Михаэлем мы начали работать через пару лет», — гласит подпись к фотографии.



В подписи был ошибочно указан 1997 год, в то время как в том сезоне Формулы-1 он выступал под номером 5, а на снимке на кепку Шумахера нанесён номер 3.