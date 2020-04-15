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Ферстаппен завоевал тройной подиум на этапе виртуальной серии Supercars

Ферстаппен завоевал тройной подиум на этапе виртуальной серии Supercars
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не смог выиграть ни одной гонки в виртуальной серии Supercars, но в трёх заездах из четырёх поднялся на подиум. Очередной этап проходил на трассах «Каталунья» и «Сильверстоун». Его победителем стал Шейн ван Гисберген — напарник Ферстаппена, которого Макс шутливо сравнил с Пастором Мальдонадо.

Первый заезд на трассе «Сильверстоун» выиграл Антон де Паскуале. Ферстаппен финишировал вторым. Ван Гисберген стал третьим.

Второй заезд на британской трассе остался за Кэмероном Уотерсом. Ван Гисберген смог финишировать на четвёртой позиции, а вот Ферстаппен оказался лишь восемнадцатым.

После этого гонщики провели заезд по испанской трассе. Его выиграл ван Гисберген. Ферстаппен стал вторым. Де Паскуале – третьим.

В заключительной гонке на «Каталунье» вновь первенствовал ван Гисберген, а Ферстаппен опять финишировал вторым.

Видео доступно на странице «Ред Булл» в «Твиттере».

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