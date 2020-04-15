Риккардо: в определённой степени Леклер сейчас делает то, что должен был делать Бьянки

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился мнением о бывшем пилоте «Маруси» Жюле Бьянки. Французский гонщик скончался в 2015 году. Он получил тяжёлые травмы в результате аварии во время Гран-при Японии в 2014 году и скончался через девять месяцев. Риккардо сравнил Бьянки с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.
«Жюля Бьянки не то, чтобы недооценивают, но мы так и не смогли увидеть его за рулём действительно быстрого болида. Поэтому зачастую люди не понимают, в какого пилота он мог превратиться на самом деле. Просто вспомните его выступление за «Марусю» на Гран-при Монако в 2014 году, когда он принёс команде первые очки. В Макао, как и в Монако, невозможно выиграть случайно.
Всё это делает историю очень печальной. Сейчас Жюль уже бы выступал за команду топ-уровня, в его активе были бы победы. В определённой степени Шарль Леклер сейчас делает то, что должен был делать Жюль», — написал Риккардо в своём «твиттере».
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