Отец Ферстаппена: не думаю, что переход Макса в «Мерседес» был бы хорошей идеей
Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился мнением о возможном переходе сына в «Мерседес». Перед продлением контракта голландца с «быками» сообщалось, что голландский гонщик может стать напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».
«Такой переход было бы очень сложно осуществить с финансовой точки зрения. Конечно, такой дуэт хотели бы увидеть болельщики, но не думаю, что это стало бы хорошей идеей.
Что касается опции досрочного расторжения контракта с «Ред Булл», она была связана с позицией команды в чемпионате. Но могу подтвердить, что Макс всегда предпочитал остаться в команде. Он отлично себя чувствует в «Ред Булл». Мне кажется, это главное. В «Ред Булл» Максу комфортно», — приводит слова Йоса Ферстаппена GPBlog.
Йос Ферстаппен: Макс второй или третий пилот по зарплате
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