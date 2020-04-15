Известный бейсболист предложил подраться гонщику, который использовал слово «ниггер»

Питчер бейсбольной команды «Нью-Йорк Метц» Маркус Строман жёстко раскритиковал пилота NASCAR Кайла Ларсона. Ранее Ларсон оказался в центре скандала. Во время виртуальных соревнований Monza Madness он использовал слово «ниггер». Вскоре стало известно, что команда Chip Ganassi Racing, за которую выступает Ларсон, его уволила.

«Ему должны навсегда запретить участие в NASCAR. Он сказал, что оскорбительное слово использовал без злого умысла. Твои извинения ничего не значат! После карьеры буду драться с ним на турнире UFC ради благотворительности. Нужно надрать ему задницу! Хотел бы посмотреть, как он будет использовать такие слова в октагоне», — написал Строман в «Твиттере».

Ранее выходка гонщика NASCAR Баббы Уолласа на виртуальном этапе серии стоила ему спонсора. После нескольких аварий с соперниками пилот Richard Petty Motorsports решил просто выйти из игры, хотя проехал всего 10 кругов из 160.