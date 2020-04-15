Леклер опубликовал детское фото с Шумахером

Пилот «Феррари» Шарль Леклер опубликовал новую фотографию в своём аккаунте в «инстаграме». Будучи ребёнком, гонщик сфотографировался с легендарным Михаэлем Шумахером, который также выступал за «Феррари».
«Очень рад, что снова нашёл эту фотографию. Довольно давно на «Поль Рикаре» практиковался в картинге, а Михаэль — в Формуле-1. Мы встретили его, он дал нам автографы, немного пообщались, а затем отправились в свои боксы. Никогда не думал, что буду выступать за ту же команду, что и он», — написал Леклер.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» пилота Феррари.
В декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлую травму головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.
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