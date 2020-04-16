Двукратный победитель Дакара оценил вероятность отмены многодневки из-за коронавируса

Нидерландский автогонщик, двукратный победитель Дакара в классе грузовиков Жерар де Рой, поделился мнением о перспективах проведения многодневки. Из-за пандемии коронавируса во всём мире отменяются спортивные соревнования. Де Рой не исключил, что эпидемия повлияет и на Дакар. Из-за проблемы со спиной голландец был вынужден пропустить Дакар-2020.

По словам де Роя, владеющего транспортной компанией, финансовые проблемы могут повлиять на участников.

«Весь сезон приостанавливается, как и в любом другом виде спорта. Я думаю, что пока ещё слишком рано говорить о перспективах. Но мне кажется, что провести Дакар будет очень сложно. В худшем случае, ралли не состоится. Или, по крайней мере, участвовать будет меньшее количество пилотов. Пандемия по всем больно ударит.

В настоящее время у меня полная тишина в бизнесе. Можно пострадать несколько месяцев, но если мы говорим о более длительных сроках, то возможен шторм. Работа с компанией — важнейший приоритет. Если её нет, то я не могу выступить на Дакаре.

Что касается мер предосторожности, то нас 40 человек. Мы должны работать в тесном контакте. В кабине мы сидим втроём, конечно, невозможно обеспечить социальную дистанцию. Думаю, что продолжать можно лишь в случае изобретения вакцины. Если её не будет, всё придётся отменять», — цитирует де Роя omroepbrabant.nl.