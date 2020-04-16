Келли Пике впервые прокомментировала расставание с Даниилом Квятом

Келли Пике, дочь трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике, впервые прокомментировала разрыв отношений с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом.



Напомним, 27 июля 2019 года у Келли и Даниила родилась дочь. Девочку назвали Пенелопой. В декабре Пике удалила практически все фотографии с Квятом из своего «инстаграма», и тогда болельщики предположили, что пара рассталась. Однако ни Келли, ни Даниил с того момента официально не комментировали эту информацию.



«90 процентов вопросов, которые мне поступают, касаются наших отношений с Даниилом, так что я выберу один, чтобы закрыть эту тему.



Даниил и я – лучшие друзья. Мы оба посвящаем себя воспитанию нашей дочки Пенелопы, стараемся дать ей всё лучшее, что только можем. Как только условия карантина станут чуть легче, Даниил обязательно приедет к нам, чтобы повидаться с нашей малышкой Пенелопой», — написала Келли в «сториз» своего «инстаграма».

«Кому ты будешь нужна с прицепом?» Россияне обиделись и ругают (бывшую) подругу Квята Российские пользователи «Инстаграма» пришли в аккаунт Келли Пике и начали её увещевать и учить жизни.