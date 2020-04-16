ФИА проконтролирует оптимизацию болида «Макларена» под двигатели «Мерседес»

В ФИА заявили, что переход «Макларена» на моторы «Мерседес» будет проходить под их строгим контролем. Сотрудники федерации будут следить за тем, чтобы при адаптации шасси команда не получила дополнительного преимущества.



После отказа от силовых установок «Рено» и совместного решения всех команд заморозить доработку текущих болидов «Макларен» оказалась в особой ситуации.



«Понятно, что будут ограничения, связанные с интеграцией двигателя. ФИА будет внимательно следить за этим. Федерация проконтролирует, что мы проводим только разрешённые вмешательства в конструкцию шасси, необходимые для установки агрегатов и узлов «Мерседес».



Им предстоит удостовериться, что мы не затрагиваем другие области шасси вокруг силовой установки. Что могло бы принести нам преимущество.

Мы полностью понимаем эту позицию и согласны с ней. Нам важно поддерживать общую заморозку, которая была согласована. Ведь важно добиться максимального сокращения расходов в этой ситуации», — приводит слова руководителя команды Андреаса Зайдля F1i.