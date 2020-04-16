Зайдль не боится смерти Формулы-1 и считает, что Ф-1 не нужны разные лимиты на бюджеты

Глава «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что не видит предпосылок для прекращения существования Формулы-1 из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом он не согласился с предложением «Феррари», которая ранее рекомендовала командам согласиться на различные лимиты бюджетов при принятии финансового регламента.



«Я не вижу никаких признаков того, что Формула-1 не будет существовать в следующем году. Думаю, самый большой риск состоит в том, что мы можем потерять несколько команд, если не предпримем решительных действий в этой трудной ситуации.

Безусловно, мы бы хотели, чтобы бюджетный лимит был как можно ниже. «Макларен» выступает за сумму в 100 миллионов долларов. В то же время мы понимаем, что в этой дискуссии участвует несколько сторон и команды с разными финансовыми возможностями.

Важно уважать и мнение крупных производителей, которые поставляют детали частным командам. Хотя эта область, в любом случае отражена в финансовых положениях, — так называемой условной стоимости узлов болида. Поэтому я не вижу причин, по которым нам нужны разные лимиты на бюджеты», — приводит слова Зайдля Crash.net