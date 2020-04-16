Шесть пилотов Формулы-1 и вратарь «Реала» подтвердили участие в виртуальном Гран-при Китая

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала список пилотов, которые 19 апреля примут участие в виртуальном Гран-при Китая. Соревнования пройдут на базе игры F1 2019.

Своё участие подтвердили шесть действующих гонщиков Формулы-1: Шарль Леклер («Феррари»), Александер Албон («Ред Булл»), Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»), Ландо Норрис («Макларен»), Джордж Расселл и Николас Латифи (оба – «Уильямс»). По традиции вместе с профессиональными пилотами в заездах примут участие и приглашённые звёзды. В составе «Ред Булл» выступит вратарь сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Виртуальный Гран-при Китая начнётся 19 апреля — в 20:00 мск. Сначала гонщики проведут квалификацию, а затем гонку из 28 кругов.



Напомни, что предыдущую гонку, которая проходила на виртуальной трассе в Мельбурне выиграл Шарль Леклер.