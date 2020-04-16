База «Альфа Таури» в Италии будет закрыта до 1 мая

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» объявила, что из-за ситуации с пандемией коронавируса её база в Италии не сможет возобновить работу до 1 мая.



«Из-за сохраняющейся трудной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, после консультации с ФИА, руководством Формулы-1 и другими командами мы решили продлить перерыв в работе базы ещё на две недели – до 1 мая», – написала пресс-служба «Альфа Таури» в «Твиттере».



Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене или переносе ещё девяти этапов. Руководство Формулы-1 до сих пор не знает, когда сезон сможет стартовать.