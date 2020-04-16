База «Альфа Таури» в Италии будет закрыта до 1 мая
Команда Формулы-1 «Альфа Таури» объявила, что из-за ситуации с пандемией коронавируса её база в Италии не сможет возобновить работу до 1 мая.
«Из-за сохраняющейся трудной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, после консультации с ФИА, руководством Формулы-1 и другими командами мы решили продлить перерыв в работе базы ещё на две недели – до 1 мая», – написала пресс-служба «Альфа Таури» в «Твиттере».
Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене или переносе ещё девяти этапов. Руководство Формулы-1 до сих пор не знает, когда сезон сможет стартовать.
Читайте также
- 16 апреля 2020
-
14:15
-
13:38
-
12:51
-
11:58
-
11:36
-
10:48
-
09:25
-
00:42
-
00:37
- 15 апреля 2020
-
23:57
-
22:50
-
22:09
-
20:55
-
19:25
-
18:14
-
17:38
-
16:10
-
15:07
-
15:00
-
14:26
-
12:58
-
12:20
-
11:46
-
10:57
-
09:59
-
01:35
- 14 апреля 2020
-
23:59
-
22:51
-
21:45
-
20:44
-
19:26
-
18:36
-
17:47
-
16:10
-
13:59
Партнерский контент