Норрис попробовал поиграть в аналог «Дальнобойщиков», но перевернул грузовик

Пилот «Макларена» Ландо Норрис продолжает эксперименты с управлением виртуальными машинами. Он уже опробовал множество гоночных болидов и решил переключиться на что-то другое. Его выбор пал на грузовики и Euro Truck Simulator 2. Вышло у пилота «Макларена» не очень удачно. Во время стрима он перевернул свой грузовик.



«Это не совсем Бахрейн. Пилот Ф-1 Ландо Норрис не смог удержаться на дороге, играя в ETS2. Вам может потребоваться немного больше практики, прежде чем вы сможете получить квалификацию настоящего дальнобойщика», — пошутили по поводу этого момента разработчики игры из SCS Software.

Видео доступно на странице SCS Software в «Твиттере».

Напомним, Норрис стал одним из шести действующих пилотов Формулы-1, которые примут участие в виртуальном Гран-при Китая.