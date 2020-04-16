В Формуле-1 пообещали «существенно отличающийся» календарь на сезон-2020

Пресс-служба Формулы-1 16 апреля опубликовала заявление, в котором рассказала о ситуации с проведением сезона-2020, пообещав болельщикам «существенно отличающийся» календарь.



«Как уже сообщалось ранее, мы намерены начать сезон-2020 года этим летом. В настоящее время никто не может быть уверен, когда именно ситуация улучшится, но как только это произойдёт, мы снова будем готовы к гонкам. Мы все стремимся обеспечить нашим болельщикам полноценный сезон в 2020 году.

Формула-1 в настоящее время работает с организаторами Гран-при для формирования, пересмотренного календаре на 2020 год. Фактическая последовательность этапов и сроки их проведения могут существенно отличаться от первоначального плана. Как только появится ясность, будет опубликовано соответствующее расписание.

Мы будем использовать летний перерыв, который ранее был перенесён на март и апрель, для проведения Гран-при. Ожидаем, что сезон в этом году завершится позднее 29 ноября, как это было в изначальном календаре», — говорится в сообщении на официальном сайте Формулы-1.