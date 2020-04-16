Хорнер вновь призвал отложить переход Ф-1 на новый технический регламент до 2023 года

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что на фоне экономических проблем команд Формулы-1, вызванных пандемией коронавируса, организаторам чемпионата и ФИА следует ещё на год отложить введение нового технического регламента. Ранее ФИА и Liberty дали понять, что по-прежнему намерены внедрить новые правила в 2022 году.
«Как любил говорить Рон Деннис, если вы хотите сократить расходы в нашем бизнесе, то ничего не меняйте, — и он был абсолютно прав. Поэтому у меня небольшая проблема с введением абсолютно новой машины в 2022 году. Не будет ни одного компонента, который можно будет перенести с машины-2021. Ещё нам придётся заниматься шинными тестами, строить машины-мулы. Для меня это выглядит необязательным финансовым давлением на систему в 2021 году. Я бы предпочёл отложить правила на год, до 2023-го.
Конечно, все команды, которые ниже, думают, что начало с чистого листа изменит расстановку сил. Реальность в том, что это ничего не изменит, но приведёт к ужасному росту затрат в следующем году», — заявил Хорнер в интервью Sky Sports.
- 16 апреля 2020
-
15:44
-
15:38
-
15:06
-
14:15
-
13:38
-
12:51
-
11:58
-
11:36
-
10:48
-
09:25
-
00:42
-
00:37
- 15 апреля 2020
-
23:57
-
22:50
-
22:09
-
20:55
-
19:25
-
18:14
-
17:38
-
16:10
-
15:07
-
15:00
-
14:26
-
12:58
-
12:20
-
11:46
-
10:57
-
09:59
-
01:35
- 14 апреля 2020
-
23:59
-
22:51
-
21:45
-
20:44
-
19:26
-
18:36