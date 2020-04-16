Барнард рассказал о причинах неудач Шумахера в «Мерседесе»

Бывший главный конструктор «Макларена» и «Феррари» Джон Барнард предположил, что неудачные сезоны Михаэля Шумахера в составе «Мерседеса» является причиной настроек болида самим гонщиком. Напомним, партнёром легендарного немца по команде в том сезоне был его соотечественник Нико Росберг.



«Мне кажется, что Нико хотел всегда иметь в болиде устойчивую заднюю часть, что позволило бы избежать проблем с недостаточной поворачиваемостью. Шумахер же думал иначе. Он получил болид, настроенный под него, но это не помогло ему быть быстрее Нико на трассе.



Стиль Шумахера был хорош когда он был молод. Чем старше он становился, тем его стиль становился менее эффективным», — цитирует Барнарда GP Blog.



За три проведённых в «Мерседесе» сезона Михаэль Шумахер лишь однажды взошёл на подиум. В общем зачёте он трижды уступил Росбергу.